Лига чемпионов. «Динамо» (Киев) сыграет с «Фенербахче» или Б-36

В Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает «Газета.Ru».
победитель пары "Динамо" (Киев) / "Металлург" (Лиепая) - победитель пары
"Фенербахче" (Турция) / Б-36 (Фарерские острова);
Победитель пары "Спартак" (Москва) / "Шериф" (Молдавия) - "Слован" (Чехия);
"Шахтер" (Донецк) - победитель пары "Легия" (Польша) / "Хафнарфьордур" (Исландия);
победитель пары "Цюрих" / "Зальцбург" - "Валенсия" (Испания);
пары "Левски" (Болгария) / "Сиони" (Грузия) - "Кьево" (Италия);
победитель пары "Хартс" (Шотландия) / "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - АЕК ("Греция");
ЦСКА (Москва) - победитель пары "Юргорден" (Швеция) / "Ружомберок" (Словакия);
"Милан" - победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) / "Корк Сити" (Ирландия);
"Галатасарай" (Турция) - победитель пары "Волеренга" (Норвегия) / "Млада Болеслав" (Чехия);
"Стандард" (Бельгия) - победитель пары "Стяуа" (Румыния) / "Горица" (Словения);
"Аустрия" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия);
пары "Динамо" (Загреб) / "Экранас" (Литва) - "Арсенал" (Англия);
пары "Копенгаген" / "МюПА" (Финляндия) - "Аякс" (Нидерланды);
"Гамбург" (Германия) - "Осасуна" (Испания);
"Ливерпуль" - "Маккаби" (Хайфа);
"Лилль" (Франция) - победитель пары "Дебрецен" (Венгрия) / "Работнички" (Македония).