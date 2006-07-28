В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2006/2007. Напомним, что на этом стадии турнира нашу страну будут представлять ЦСКА и московский "Спартак". Правда, красно-белым для преодоления барьера второго раунда соревнований еще надо по сумме двух встреч одолеть молдавский "Шериф".



Следующим соперником "Спартака" может стать чешский "Слован". Если россияне преодолеют барьер в виде молдавского "Шерифа", то первые матчи с клубом из Либереца пройдут 8 или 9 августа в Москве. Ответный поединок состоится спустя две недели – 22 или 23 августа.



Московский ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов сыграет против победителя пары "Юргорден" (Швеция) - "Ружомберок" (Словакия). В первой встрече на своем поле шведы победили со счетом 1-0. Первые матчи третьего раунда состоятся 8 и 9 августа, ответные – 22 и 23 августа. ЦСКА первый матч проведет на своем поле, передает NEWSru.com.