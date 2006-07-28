Трулли подписал контракт с Toyota

Долгое время Ярно Трулли был близок к подписанию нового контракта, и вот сегодня команда официально объявила о продлении контракта с итальянцем. Трулли подписал 3-летний контракт и будет выступать за Toyota до конца сезона-2009, сообщает «Мир Формулы-1»

Ярно Трулли: "Я на все 100% уверен, что у Toyota есть потенциал для победы в чемпионате мира. Поэтому я очень счастлив продлить сотрдничество с командой на более длительный срок, чтобы попытаться вместе достичь общих целей."



Цутому Томита: "Когда вы строите команду и машину для одной уели - побеждать, необходимым условием успеха является сохранение состава пилотов. Ярно играл ключевую роль в становлении команды на протяжении последних двух лет, и мы рады продолжить наши отношения на взаимовыгодных условиях."



В следующем году, Трулли вновь будет партнером Ральфа Шумахера, у которого уже иммется многолетний контракт с Toyota