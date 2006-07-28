Украинские синхронистки вышли в финал ЧЕ

В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта в синхронном плавании прошли предварительные выступления дуэтов.

Украинкая пара в составе Ксении Сидоренко и Дарьи Юшко по итогам квалификации заняла 4 место. Наши девушки набрали в произвольной и технической программах 92.100 очков. Опережают украинок пара из Греции (92.450), Испании (96.800) и России (98.150). Финальные выступления дуэтов пройдут в Будапеште в воскресенье, 30 июля, пишет «Наш спорт»

Сегодня в синхронном плавании будут состязаться команды. За Украину выступят Анна Багирова, Надежда Бережная, Анастасия Чепак, Анна Хмельницкая, Ольга Кондрашова, Юлия Марьянко, Ксения Сидоренко, Татьяна Рудковская.