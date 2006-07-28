Стали известны соперники «Черноморца» и «Металлурга» в Кубке УЕФА

Одесский "Черноморец" и запорожский "Металлург" узнали своих соперников по играм в Кубке УЕФА. Во втором квалификационном раунде "Черноморец" сыграет с польским клубом "Висла", а "Металлург" померяется силами с молдавским клубом "Зимбру", сообщает «Наш спорт»

В предыдущем раунде "Зимбру" переиграл клуб "Карабах" из Азербайджана. После ничьей в первой игре (1:1) молдавский клуб в гостях одержал победу в дополнительное время (1:2).

Одесситы первую игру проведут дома, а "Металлург" стартовый поединок еврокубковой серии проведёт в Кишинёве.

Игры второго квалифраунда Кубка УЕФА пройдут 10 и 24 августа.