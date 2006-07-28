Результаты первой свободной практики ГП Германии

Тест-пилот Williams Алекс Вурц задавал темп на первой свободной практике Гран-при Германии. Австриец показал результат 1мин.16.349сек., на 0.2сек. опередив Энтони Дэвидсона, показавшего второй результат. В то время как, его партнер по команде Williams, Нико Росберг, на последних минутах заезда разбил свой болид о защитные барьеры, передает «Мир Формулы-1»

Сегодня утром в Хоккенхайме было довольно жарко. Температура воздуха - 27 градусов, полотна - 36. Как обычно, лидерами по количеству пройденных кругов были тест-пилоты команд. Михаэль Шумахер, Фелипе Масса и Марк Уэббер вовсе не появлялись на трассе, экономя ресурс своих машин ко второй, дневной, сессии.

Сессия проходила довольно спокойно, до последних пяти минут, когда Нико Росберг разбил болид о защитный барьер, сломав заднее антикрыло и повредив подвеску. В то же время, сгорел мотор на машине Кристиана Альберса из команды Midland.