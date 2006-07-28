Михаэль отверг слухи о переговорах с BMW

Сегодня Михаэль Шумахер отверг сообщения британской прессы о том, что его менеджер Вилли Вебер вел переговоры с BMW по поводу сезона - 2008.

Когда немца спросили, было ли это на самом деле, он ответил: "Нет, я ничего такого не знаю". На вопрос, слышали ли вы что-либо на эту тему, прозвучал ответ: "Нет. Ничего."

Практически все склоняются к тому, что Шумахер останется в Ferrari на следующий сезон и пресса ждет сентября и Гран-при Италии, где немец пообещал "расставить все точки над i", пишет «Мир Формулы-1»