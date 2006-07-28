Моуриньо: Шевченко за «Челси» будет забивать много

Главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо дал вчера первую масштабную пресс-конференцию в нынешнем межсезонье. В Лос-Анджелесе, где "Челси" проводит сбор, Моуриньо около часа отвечал на вопросы американских журналистов, передает «Наш спорт»

Говоря об Андрее Шевченко тренер сказал: "Мы - команда чемпионов, мы всегда ставим перед собой высокие задачи. Андрей, - это игрок который олицетворяет успех, он уже добился больших побед и добьётся ещё. Жизнь Шевченко это голы. Я уверен что он хочет жить в футболе долго, а значит он будет забивать много голов за "Челси"... Когда я имел с ним беседу Шевченко сказал что он настроен выигрывать Лигу чемпионов. Как тренеру, мне приятно иметь в своей команде такого футболиста"



Также тренер отметил что Шевченко уже успел влиться в коллектив команды. Португальский специалист подчеркнул, что в "Челси" команда стоит на первом месте, а суммы контрактов и былые заслуги игроков отходят на второй план.