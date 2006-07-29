Бокс. Ибрагимов не смог победить Остина

Российский тяжеловес Султан Ибрагимов не смог победить в бою за статус обязательного претендента на титул по версии IBF американца Рэя Остина. Бой, проходивший в Голливуде, завершился вничью.



Первые четыре раунда прошли под диктовку российского боксера, в конце четвертого Остин оказался в нокдауне. Однако к седьмому раунду ситуация изменилась, и уже американец владел преимуществом. В десятом раунде уже Султан Ибрагимов оказался на настиле, сообщает ALLBoxing.ru.



В итоге по окончании 12 раундов мнения судей разделились: один отдал победу Остину со счетом 114:112, второй выставил 115:111 в пользу Ибрагимова, а третий отметил ничью 113:113.