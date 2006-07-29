Футболистов России будут готовить бразильские тренеры

До 1 октября тренеры из Бразилии начнут работу в школе бразильского футбола в России, сообщает a href=http://www.tass.ru>ИТАР-ТАСС. Об этом рассказал основатель проекта «Российская школа бразильского футбола» Сергей Шишкарев. Он возглавляет российскую делегацию, находящуюся в бразильском штате Санта-Катарина.



«Официальная часть поездки связана с тем, что мы должны довести до конца договоренности с клубом «Фигейренсе» и с руководством штата Санта-Катарина о направлении к нам на работу двух-четырех бразильских тренеров», - сообщил Шишкарев.



По его словам, южноамериканские специалисты начнут работать в поселке Кабардинка Краснодарского края, где действует первый стадион «Школы бразильского футбола в России», не позднее 1 октября.

Первыми воспитанниками спортивного учреждения станут юноши, прошедшие общероссийский просмотровый сбор, намеченный с 16 по 23 августа. Уже с 1 сентября они будут проживать в пансионате «Кировец» в Геленджике, а тренироваться на стадионе Кабардинки. В будущем планируется открыть еще две школы - в Подмосковье, а также в северо-западном или восточном регионе России.