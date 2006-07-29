Тайсона провоцируют на бой его любовью

Экс-чемпион WBO в тяжелом весе и один из самых популярных боксеров первой половины 90-х Томми Моррисон, недавно объявивший о своем желании вернуться на ринг, назвал кандидатуру соперника, с которым он хотел бы встретиться. Моррисон вызвал на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, и хотя Моррисон еще не получил боксерскую лицензию, а Тайсон объявил о завершении карьеры, Томми уверен, что этот поединок можно будет организовать.



"Я звонил Майку Тайсону и несколько раз встречался с ним, - сообщил Моррисон. - Я опасаюсь, что, занимаясь в отставке своими голубями, он стал слишком медленным и ленивым. В конце концов, ушедший в отставку боксер должен иметь какое-нибудь хобби".



Используя любовь Тайсона к голубям, Моррисон решил подлить масла в огонь и заявил, что подумывает о покупке почтовых голубей для того, чтобы разослать приглашения на обед, в меню которого будет голубятина. Напомним, что во второй половине 90-х годов после подписания контракта с Доном Кингом Моррисон был близок к проведению поединка против Тайсона, но после обнаружения у него вируса иммунодефицита (что сам Моррисон и его представители до сих пор называют ошибкой), был вынужден завершить карьеру, передает «Спорт Экспресс».