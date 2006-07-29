Мат помогает футболистам четко сформулировать мысль

Вратарь московского "Динамо" Сергей Овчинников дал интервью газете "Труд". В нём он прокомментировал своё поведение в матче против ФК "Москва".



"Конечно, хотя стараюсь о предстоящем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета не думать. А то ведь так можно до среды совсем известись. Никакого страха перед приговором не испытываю. Каким бы ни было его решение о моей дисквалификации, оно справедливое, - заявил Овчинников. - Даже рядовая игра - это стрессовая ситуация. И в какой-то момент хочется выплеснуть все чувства, которые накопились. Мат позволяет сделать это предельно емко и лаконично. И до соперников, и до партнеров мои слова мгновенно доходят. Может, и не здорово выглядит, но это так. Поверьте, за пределами поля в более спокойной обстановке я могу свою правоту долго и корректно доказывать. Без единого грубого слова."