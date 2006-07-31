Футбол. Результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины

31 июля 2006, 10:37

Прошли матчи второго тура чемпионата Украины по футболу в высшей лиге. Предлагаем результаты поединков.

«Ворскла» - «Таврия» - 0:0
Ворскла: Пятов, Стоян, Ликиою (Щвец, 61), Грумич, Кравченко, Цурри, Медведев, Попов (Ребенок, 46), Джуричич, Ярмаш, Далкку.
Таврия: Тодич, Омоко, Вейкутис, Милованович, Зельмикас, Василяускас, Эдмар, Корнев, Иванов, Ковпак (Гоменюк, 65), Вишневский (Жуниор, 65).


«Кривбасс» - «Карпаты» - 3:0
Кривбасс: Старцев, Яксманицкий, Дунич, Сачко, Бурдули (Попович, 53), Епуряну (Котелюх, 73), Старостяк, Олефир, Шевелюхин, Гигиадзе (Згура, 77), Савин.
Карпаты: Тлумак, Федорив, Распопов, Годвин, Шмаков, Батиста, Пшеничных, Худобяк (Платон, 75), Сучков (Кобин, 59), Идахор (Фещук, 65), Ищенко.
Голы: Гигиадзе, 24, с пенальти. Сачко, 32. Попович, 90

«Ильичевец» - «Днепр» - 1:1
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Красноперов, Есин (Платонов, 46), Мазуренко, Кривошеенко, Мальцев, Скоба (Бабич, 69), Ярош, Конюшенко, Цихмейструк.
Днепр: Кернозенко, Грицай, Русол, Шелаев, Корниленко, Кравченко (Биденко, 85), Матюхин, Сердюк, Бартулович, Шершун, Назаренко.
Голы: Конюшенко, 75 - Назаренко, 59

Заря» - «Шахтер» - 0:2
Заря: Козаченко, Кондаков, Задорожный, Малыгин, Вишняк, Онищенко (Сулейманович, 75), Ибанда, Доценко (Храмцов, 56), Смалько, Митерев (Погорелов, 81), Кириллов.
Шахтер: Лаштувка, Ткаченко, Леонардо, Левандовски, Шевчук, Тимощук, Матузалем, Дуляй, Жадсон, Агахова (Марика, 62), Брандау (Белик, 76).
Голы: Агахова, 20. Марика, 71.
Предупреждены: Ибанда, 8, 28. Смалько, 31. Вишняк, 36 - Матузалем, 8. Агахова, 19. Шевчук, 67.
Удален: Ибанда, 28.

«Арсенал» - «Черноморец» - 1:1 (1:0).
Арсенал: Деонас, Беньо, Романчук, Шандрук, Ильницкий, Закарлюка, Мизин (капитан), Джакобия (Перич, 85), Ярошенко (Герасимюк, 72), Бредун, Канкава.
Черноморец: Г. Альтман, Полтавец, Симоненко (Гилазев, 60), Кирлик (капитан), Зотов (Бугаев, 81), Шашиашвили, Осипов (Е. Луценко, 46), Нижегородов, Даниловский, Канделаки, Шищенко.
Голы: Ярошенко, 45 - Гилазев, 84.

"Металлург" Д – "Сталь" – 2:1 (1:0).
Металлург: Вирт, Бусаиди, Не, Нзело-Лэмби, Чечер, Абдулайе, Круифф (Миту, 66), Оливейра (Полянский, 64), Деметрадзе, Мендоса (Зезе, 82), Приемов.
Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Грубелич, Окуново (Горбушин, 80), Половков, Шуга, Гомес, Касьянов (Окана-Стази, 69), Меликян, Акобян (Цимакуридзе, 84), Сернецкий.
Голы: Деметрадзе, 17, 79 - Сернецкий, 90.

Металлург (Запорожье) – Динамо (Киев) – 0:5
Металлург З: Глущенко, Челядинский, Карамушка, Квирквелия, Любарский, Михайленко, Полевой, Годин (Демченко, 46), Кашевский, Тасевски, Модебадзе (Силюк, 72).
Динамо: Шовковский, Гусев, Гавранчич, Родриго, Несмачный, Юссуф (Белькевич, 53), Корреа, Михалик (Имедашвили, 84), Ребров (Верпаковскис, 63), Диого Ринкон, Шацких.
Голы: Юссуф (21), Диого Ринкон (49), (67), Верпаковскис (75), Корреа (86).
Предупреждения: Модебадзе (41) - Михалик (43), Гусев (73).

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