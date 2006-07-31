Российские синхронистки взяли все «золото» ЧЕ

В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта завершился турнир по синхронному плаванию. В последней дисциплине - групповых упражнениях - вновь победили российские синхронистки. Мария Громова, Наталья Ищенко, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела, Анна Насекина, Елена Овчинникова, Светлана Ромашина и Анна Шорина набрали в финале 98,800 балла и заняли первое место.



"Серебро" и "бронза" достались соответственно испанкам (97,300) и итальянкам (93,600).



Напомним, что россиянкам не было равных и в трех предыдущих видах. В соревнованиях солисток лучшей была Наталья Ищенко, среди дуэтов первыми стали две Анастасии - Давыдова и Ермакова, а в комбинации "золото" также досталось российской команде, в составе которой были Давыдова, Ермакова, Громова, Ищенко, Хасянова, Кужела, Насекина, Овчинникова, Ромашина и Шорина, передает «РИА«Новости».