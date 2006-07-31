Ветеран вернулся на ринг и стал чемпионом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе 37-летний Рой Джонс-младший успешно вернулся на ринг, победив единогласным решением судей Принса Бади Аджаму. Напомним, что до этого Джонс потерпел три поражения подряд и долгое время не выходил на ринг.



Уже в начальных раундах Джонс захватил преимущество, он действовал с дистанции, избегая разменов, и был намного точнее своего соперника, сосредоточившись в основном на ударах в корпус. Аджаму пытался преследовать Джонса и теснить его к канатам, часто при этом идя головой вперед, однако его удары проходили очень редко. Во второй половине поединка преимущество Джонса стало еще более очевидным, так как его соперник устал и стал чаще нарушать правила. В результате рефери снял с Аджаму три очка за удары ниже пояса, и предупредил, что после следующего нарушения он дисквалифицирует его. До финального гонга рисунок боя не изменился, и после окончания поединка все судьи выставили одинаковый счет — 119-106 в пользу Роя Джонса, передает «Утро.ru».



После завершения боя Джонс оценил свое выступление на "тройку", и в качестве возможных соперников для следующего поединка назвал Джо Кальзаге, Глена Джонсона или Бернарда Хопкинса.