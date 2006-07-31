Гусин принес победу самарским «крылышкам»

Гол украинского полузащитника самарских "Крыльев Советов" Андрея Гусина принес его команде победу над владивостокским "Лучом-Энергией" - 2:1. Проигрывая до 62-й минуты, самарцы за четыре минуты забили два мяча и победный на счету украинца. После 13-ти туров "Крылья Советов" делят 4-6 место.



В другом матче российской премьерлиги отличился еще один украинец. Полузащитник "Зенита" Александр Горшков второй раз в матче с московским "Динамо" вывел вперед питерскую команду, однако победный счет "Зенит" сохранить не сумел - 2:2.