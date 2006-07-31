Футбольные клубы России не готовы к Еврокубкам

Все четыре команды, участвующие в этом году в еврокубках, после перерыва, связанного с чемпионатом мира, выглядят неважно. Результаты прошедшего тура это наглядно показали. Что случилось с ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» и «Рубином»?



Московские армейцы выглядят крайне неубедительно. Если до перерыва подопечные Газзаева действительно были во всех отношениях лучшей командой страны, то сейчас с ней могут играть на равных средние российские команды, такие как «Ростов» и «Томь».



Однако главное, что отсутствует у ЦСКА после перерыва, – это кураж. А как известно, без него далеко не уедешь. У ЦСКА есть все для еврокубков: стабильный состав, стабильная игра, у команды нет проблем с кадрами. Просто игрокам надо подтянуть физические кондиции и набраться куража – тогда все будет прекрасно.



Не так все просто с другими клубами, участвующими в еврокубках. Если у ЦСКА с составом все в порядке, то у них как раз налицо проблемы кадровые. Ни у «Спартака», ни у «Локо», ни у «Рубина» нет настоящего таранного центрфорварда, который мог бы бороться за мячи на чужой половине поля. В команде Муслина такой игрок, как казалось в начале сезона, появился – Гарри О’Коннор. Однако его первые матчи за «Локомотив» оказались его лучшими в России. Вместо того чтобы прогрессировать, он играет с каждой встречей все хуже, хуже и хуже. Был такой форвард и у «Рубина» – Бухаров. Но парень сейчас не играет.

«Спартак» же, в отличие от ЦСКА, не обладает стабильной игрой. Он в постоянном поиске своей игры. И этот поиск все не прекращается. А ведь в еврокубках удачно выступают сейчас те клубы, у которых хорошо поставлена игра и есть стабильный состав. Федотову, конечно, пока сложно определиться с оптимальным составом, ведь он только недавно был назначен. Но нельзя из матча в матч менять стартовый состав – к хорошему это не приведет. В «Спартаке» же постоянно меняется состав полузащитников. Нет стабильности – нет сыгранности. А без сыгранности в Европе выступать невероятно тяжело.



«Рубин» же после перерыва и вовсе невозможно узнать. Это, видимо, связано в первую очередь с тем, что больны основные нападающие команды. Однако в игре с «Томью» неожиданно провалилась и оборона – причем провалилась против команды вовсе не с такой уж грозной атакой.



Проблемы же «Локомотива» в атаке так и остаются неразрешенными. Впрочем, время у Муслина еще есть – благо железнодорожники вступают в борьбу в Европе позже остальных.



Печальная картина перед стартом команд в еврокубках… Нет уверенности ни в одном из российских клубов, передает «Советский Спорт».