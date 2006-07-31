«Динамо» не захотело играть в Израиле

Бухарестское «Динамо» не хочет играть с израильским «Бейтаром» у них на родине. Руководство «Динамо» хочет, что бы их матч перенесли на нейтральное поле из-за опасной ситуации в Израиле, сообщает «Рейтер».



Президент «Динамо» сказал следующее: «Мы попросили УЕФА, что бы они перенесли наш матч на нейтральное поле. «Бейтар» - сильнейшая команда, из тех, что могла нам достаться, и мы не хотим, что бы наши игроки думали о войне, а не о футболе».



Напомним, что матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА должен состояться в Израиле 24 августа.