Клочкова и Лисогор выходят на старт ЧЕ

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта вступают в борьбу мастера плавания. После завершения состязаний в плавании на открытой воде и в синхронном плавании в копилке сборной Украины нет наград, и все наши надежды теперь связаны с нашими плавцами и прыгунами в воду.



Одни из главных надежд в Будапеште украинские болельщики связывают с лидером нашей сборной Олегом Лисогором, хотя сам Олег не считает себя 1-м номером нашей команды. "Команда у нас большая, и я всё же считаю что лидером нашей сборнойи её первым номером является Яна Клочкова. Я же просто один из опытных членов нашей сборной, на мне лежит большая ответственность, но я справлюсь. В этом году было много стартов, много различных этапов, но всё это я расцениваю как этапы подготовки к главному старту сезона - чемпионату Европы в Будапеште. Я еду на чемпионат и постараюсь на каждой из дистанций показать своё лучшее время. Если я смогу показывать в каждом из заплывов своё лучшее время, то думаю этого будет достаточно чтобы стоять на пьедестале", передает «Наш спорт».