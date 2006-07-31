Поветкин будет драться с бывшим соперником Кличко

Олимпийский чемпион Афин в супертяжелом весе Александр Поветкин в следующий раз выйдет на ринг 23 сентября в Германии против 33-летнего американца Эда Махона, известного своими поединками против бывшего чемпиона WBC Виталия Кличко, экс-чемпиона WBO Генри Акинванде, популярного супертяжеловеса Тая Филдса и других боксеров.



Как сообщил ALLBoxing.ru менеджер российского боксера Владимир Хрюнов, Александр уже начал подготовку к предстоящему поединку в подмосковном Чехове. "В отличие от предыдущих тренировочных сборов, всю подготовку к предстоящему поединку Александр проведет в России, - отметил менеджер Поветкина. - Для этого мы собираемся привлечь нескольких спарринг-партнеров из США и России".