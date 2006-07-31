Хоккей. Завтра Киев станет «обладателем» Кубка Стэнли

Завтра, 1 августа в Киеве состоится презентация одной из самых престижных хоккейных наград - Кубка Стэнли. Легендарную награду в Украину привезет Антон Бабчук - уроженец Киева, а сегодня - хоккеист чемпиона NHL - клуба "Каролина Харрикейнз".



Антон Бабчук 9 лет занимался хоккеем в Киеве, а сегодня в возрасте 22 лет успешно играет в NHL. По его инициативе и благодаря поддержке хоккейного клуба "Беркут" и компании "Союз-Виктан" 1 августа Кубок Стэнли представят в родном городе хоккеиста.



В 13.00 состоится встреча почетной награды в международном аэропорту "Борисполь". После чего Бабчук проследует в спортивный клуб "Авангард", в котором он постигал азы хоккея. Торжественная презентация Кубка Стэнли болельщикам и широкой общественности в "Авангарде" состоится в 15.00. В тот же день в 18.00 в концерт-холле Freedom состоится пресс-конференция с участием хоккеиста.



Отметим, что Кубок Стэнли уже второй раз подряд посещает Украину. В 2004 году Наивысшую награду профессионального хоккея привозил в Киев украинский хоккеист Руслан Федотенко - обладатель Кубка, игрок клуба "Тампа Бей Лайтнинг".



Теперь, после самого длинного в истории NHL локаута 2005 года, его впервые завоевал американский клуб "Каролина Харрикейнз". Согласно традиции, каждый игрок команды-победительницы имеет право на одни сутки привезти Кубок на свою родину.



Вечером 1 августа по инициативе другого украинского хоккеиста и тоже игрока "Каролины" Олега Твердовского Кубок отправится в Омск, передает СпортОнлайн.