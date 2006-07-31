Опубликован новый рейтинг лучших теннисисток мира

Сегодня, 31 июля, Ассоциация женского тенниса (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток планеты:
1. (1) Амели Моресмо (Франция) - 3.692 очка.
2. (2) Ким Клейстерс (Бельгия) - 3.377.
3. (3) Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 3.093.
4. (4) Мария Шарапова (Россия) - 2.400.
5. (5) Надежда Петрова (Россия) - 2.134.
6. (6) Елена Дементьева (Россия) - 2.040.
7. (7) Светлана Кузнецова (Россия) - 1.995.
8. (8) Патти Шнидер (Швейцария) - 1.733.
9. (9) Мари Пирс (Франция) - 1.636.
10. (10) Линдсэй Дэвенпорт (США) - 1.587.
11. (11) Анастасия Мыскина (Россия) - 1.575.
12. (12) Николь Вайдишова (Чехия) - 1.522.
13. (13) Мартина Хингис (Швейцария) - 1.396.
14. (14) Франческа Скьявоне (Италия) - 1.336
15. (15) Динара Сафина (Россия) - 1.303.
16. (16) Анна-Лена Грёнефельд (Германия) - 1.252.
17. (17) Даниэла Гантухова (Словакия) - 1.036.
18. (18) Флавия Пеннетта (Италия) - 932.
19. (19) Аи Сугияма (Япония) - 874.
20. (20) Ана Иванович (Сербия и Черногория) - 825....
72. (71) Алена Бондаренко (Украина) - 365,50....
75. (77) Юлиана Федак (Украина) - 359....
99. (113) Юлия Бейгельзимер (Украина) - 281,50.
В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе, сообщает СпортОнлайн.