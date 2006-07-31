Задану предлагают «играть» в Danone

Бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан, ставший участником самого громкого скандала на недавнем чемпионате мира по футболу, может войти в совет директоров компании Danone.



Об этом в интервью изданию Financial Times заявил председатель совета директоров и исполнительный директор Danone Франк Рибу, передает «Лента.ru». Руководитель компании считает, что у Зидана, имеющего давние спонсорские отношения с Danone, есть все шансы в будущем занять один из номинальных постов. Напомним, что по репутации Зидана был нанесен серьезный удар в финале ЧМ-2006: в своем последним матче француз ударил итальянца Марко Матерацци головой в грудь, получил красную карточку, а его команда в итоге уступила в серии пенальти. Несмотря на это Зидан был признан лучшим игроком турнира.