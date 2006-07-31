Бокс. Джонс не против «попробовать» Валуева

Знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший, удачно вернувшийся на ринг в минувшую субботу, заявил, что его следующим соперником может стать российский тяжеловес Николай Валуев - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).



Сам Джонс пять своих последних боев провел в полутяжелой весовой категории (до 79,4 килограмма). После субботней победы над Принсом Бади Аджаму 37-летний американец не исключил своего перехода в тяжелый вес ради встречи с одним из чемпионов. Лучшим для себя вариантом Джонс назвал поединок с обладателем пояса WBC (Всемирный боксерский совет) Хасимом Рахманом, которому, однако, сначала предстоит защитить титул в бою против россиянина Олега Маскаева (12 августа). Тем не менее, отвечая на вопрос по поводу возможности организации поединка с Валуевым, Джонс сказал: "Если случится что-нибудь невероятное, можно будет попробовать. Если это будет хороший вариант, почему нет?" Отметим, что Рой Джонс-младший в прошлом имел успешный опыт выступления в тяжелом весе. 1 марта 2003 года он победил по очкам чемпиона WBA Джонни Руиса (сейчас этот титул принадлежит как раз Валуеву) и владел престижным поясом до тех пор, пока не вернулся в полутяжелый вес, передает«Лента.ru».



Что касается Валуева, то он свой очередной бой проведет 10 октября против американца Монте Баррета (Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден").