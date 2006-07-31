Футболистам-симулянтам запретят играть

УЕФА сегодня, 31 июля, обнародовал очередную редакцию дисциплинарного кодекса, который будет действовать в текущем сезоне. Одним из новых его положений станет наказание футболистов за симуляцию на поле - подобное нарушение теперь может караться дисквалификацией на два матча или на оговоренный срок.



В числе других нововведений кодекса ужесточение наказания за противоправны действия футболистов, затрагивающие честь и достоинство соперников путем оскорбления их расовой, этнической или религиозной принадлежности. Подобный проступок будет караться дисквалификацией минимум на пять матчей, отмечает Eurosport.



Если же в элементы расизма будут проявлять болельщики какого-то клуба или сборной, то это обернется штрафом не менее 30 тысяч швейцарских франков (19 тысяч евро). В числе дополнительных наказаний клуба или национальной ассоциации проведение от одного матча без зрителей, дисквалификация стадиона, присуждение технического поражения, сокращение очков или даже снятие с соревнований.



Также вводится понятие "недостойное поведение команды", которое УЕФА определяет как наказание предупреждением не менее пяти игроков одной команды в одном матче по футболу и трех - по мини-футболу. Подобное нарушение теперь может также привести к дополнительным дисциплинарным санкциям, передает NEWSru.com.



Отдельно прописана статья о допинговых нарушениях, приведенных в соответствие со стандартами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



Наконец, УЕФА в очередной раз подтвердил, что решения, принятые арбитром во время матча, остаются окончательными и не подлежат обжалованию в судебном порядке.