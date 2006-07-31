«Динамо» извиняется за своего вратаря

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) направил в Российский футбольный союз письмо, в котором принес извинения за инцидент, произошедший 25 июля 2006 года в матче ФК «Москва» – «Динамо», сообщает официальный сайт организации.



«Полностью поддерживая Вашу позицию по непримиримой борьбе с проявлениями грубости и неспортивного поведения игроков на поле, доводим до Вашего сведения, что игрок «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников будет подвергнут жесткому наказанию со стороны нашего клуба», - говорится в письме, подписанном генеральным директором ФК «Динамо» Юрием Заварзиным.



Руководство динамовского клуба, не пытаясь оправдать неспортивный поступок Овчинникова, также отметило, что на 75-й минуте судьями была допущена ошибка, вызвавшая столь неадекватную реакцию со стороны вратаря. «Сергей Овчинников полностью осознал свою вину и сразу после матча принес свои извинения судье Игорю Захарову. Футбольный клуб «Динамо» и лично Сергей Овчинников заверяют Вас, что подобных инцидентов в матчах с участием нашей команды больше не произойдет», передает «Советский Спорт».