Над пением Шевченко в «Челси» надрывали животы

31 июля 2006, 16:18

Андрей Шевченко быстро привыкает к английскому футболу. Да у него и нет другого выбора.
Футболист обещал ранее, что он начнет говорить на английском через три месяца. Его 20-месячный сын Джордан говорит по-английски и по-итальянски.

На первой тренировке Андрея в "Челси" команда была разбита на две группы. Одну из них составили Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Джо Коул, англичане выглядели очень сплоченными. Не отставала от них и другая группа, в который были молодые футболисты Джимми Смит, Майкл Манчини, Райян Бертранд и Майкл Вудс. Было видно, что все футболисты относятся друг к другу с уважением. Это было очень приятно наблюдать.
В первом своем интервью Chelsea TV Андрей пообещал, что он с самого начала заговорит по-английски. С тех пор, как он встретил свою жену американку, работающую в Милане, Шевченко стал проводить каждый месяц ежегодного отпуска в США. С тех пор его английский совершенствуется.

Его первая пресс-конференция прошла не на английском языке. Когда Шевченко, один из лучших нападающих в мире, возможно, даже лучший, был впервые представлен английским СМИ, речь зашла не о футболе, а проблемах, которые могут возникнуть в раздевалке из-за его отношений с Романом Абрамовичем.

Андрей объяснил, что у них сугубо деловые отношения, однако пресса этим не удовлетворилась, и вопросы об Абрамовиче продолжали сыпаться на Шевченко. Это не было похоже на общения с итальянскими журналистами, полностью сконцентрированными лишь на футболе.

Самый важный момент при знакомстве с командой состоялся у Андрея в субботу вечером. Тогда ему пришлось спеть традиционную песню, которую исполняет новичок перед обедом. Эту традицию ввел Деннис Уайз.

Джон Терри рассказал журналистам, что Саламон Калу, который тоже исполнял песню, всех очень удивил, потому что выбрал композицию сборной Кот-д'Ивуара с Чемпионата Мира.

У Шевченко была возможность подготовиться потщательнее. На репетиции он потратил времени больше, чем остальные. Когда он наконец-то вышел, со знанием, что он должен вызвать аплодисменты всех или быть закидан салфетками и булочками, Шева исполнил песню группы Queen - We Are The Champions. Его исполнение вызвало смех, и ему пришлось уклоняться от летящих предметов. Потом Андрея вызвали на бис, и он исполнил первую часть песни еще раз. Однако это вызвало еще большую бурю из салфеток и насмешек. Теперь Шевченко придется выступать еще раз, пока у него не получится спеть как следует, передает официальный сайт ФК «Челси».

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