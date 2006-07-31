Президенту Боливии сломали нос футбольным мячом

Президент Боливии Эво Моралес получил перелом носа во время игры в футбол. Как сообщает ВВС, президент участвовал в матче в городе Кочарамба.



Во время игры вратарь противоборствующей команды запустил в президента мячом, который попал Моралесу в нос. Боливийскому лидеру сделана операция. Из-за травмы в следующее воскресенье Моралес не сможет сыграть в матче между сборной правительства страны и особыми гостями, среди которых – президент Бразилии Лула да Силва и президент Венесуэлы Уго Чавес, передает «Газета.Ru».