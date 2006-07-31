Бокс. Костя Цзю садится за парту

В ряды первокурсников Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ) зачислен экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.



Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в деканате факультета физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ. В качестве вступительного испытания Цзю проходил собеседование. "Он проходил собеседование. В университете есть правило, что спортсмены, вошедшие в состав сборной России, поступают на основании собеседования", - уточнил представитель деканата. Боксер будет учиться на заочном отделении. "Скорей всего Костя Цзю будет учиться как все студенты-заочники - 6 лет", - сказал он.