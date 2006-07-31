Руни и Роналду помирить не удалось

Руководству английского клуба "Манчестер Юнайтед" не удалось организовать официального примирения своих лидеров - Уэйна Руни и Криштиану Роналду. В понедельник футболисты приняли участие в короткой совместной тренировке, но не стали пожимать друг другу руки перед представителями СМИ.



Сторонниками несостоявшегося символического рукопожатия были представители "МЮ", которые хотят погасить конфликт, возникший между Руни и Криштиану Роналду на ЧМ-2006. Во время матча 1/4 финала Англия - Португалия Руни нанес португальцу Рикарду Карвалью удар ногой в пах, а Роналду активно убеждал арбитра показать англичанину красную карточку (что и было сделано).



После игры, завершившейся победой Португалии в серии пенальти, Руни резко критиковал поведение Криштиану Роналду, а английские болельщики призывали руководство "Манчестер Юнайтед" продать португальского полузащитника. Однако клубу удалось уговорить Роналду не покидать команду и пойти на примирение с Руни.



Таким образом, сегодня португалец провел первую после ЧМ-2006 тренировку с "МЮ", в которой принял участие и Руни. Ожидается, что Криштиану Роналду сыграет за свой клуб уже в ближайший уик-энд на товарищеском турнире в Амстердаме, передает «Лента.ru».