Украинские кадеты завоевали 13 наград ЧЕ по борьбе

В турецком Стамбуле завершился чемпионат Европы среди кадетов. Украинская команда может похвастаться 13-ю наградами. 7 медалей завоевали наши юные вольники и 6 медалей в активе украинских девочек.



Чемпионками Европы стали Виктория Млинарская (кат. 65 кг) и Наталья Безрука (кат. 40 кг). Отметим, что Наталья второй год подряд выигрывает золота на чемпионата Европы среди кадетов, а Виктория в прошлом году была бронзовым призёром кадетского Европы в Албании, а в этом году успела завоевать серебро на юниорском чемпионате Европы в Венгрии.



Серебро Евро-2006 завоевала Ирина Харив. Бронзовыми призёрами чемпионата стали Оксана Ващук, Екатерина Домбровская и Ирина Гусяк.



У наших ребят чемпионом Европы в категории 54 кг стал Николай Айваз. Четыре серебра в копилку нашей сборной в Стамбуле положили Николай Болотнюк, Шамиль Дибиров, Павел Олийнык и Александр Дерименко. Третьи места на чемпионате Европы заняли Андрей Нагорный и Заза Цморголашвили.



В командном зачёте наша девичья сборная заняла 2 место (уступив только команде России), а ребята заняли 3 место (уступив только Турции и России), передает «Наш спорт».