Стюард: Владимир Кличко сегодня - лучший супертяж в мире

Без сомнений, следующий свой поединок чемпион мира по версиям IBF и IBO в тяжелом весе Владимир Кличко проведет 11 ноября на арене всемирно-известного «Madison Square Garden». И, наиболее вероятным соперником для Владимира, будет бывший обладатель титула чемпиона мира по версии IBU, а на сегодняшний день чемпион по версиям USBA, WBO NABO и NABA 34-летний Шаннон «The Brooklyn» Бриггс (47-4-1, 41 KO).



27 июня, в нью-йоркском «Hammerstein Ballroom», состоялась встреча с тренером Владимира Эмануэлем Стюардом, презентовавшим своего бойца Джонатана Бенкса, проводившего поединок в крузервейте, против обладателя титула чемпиона по версии WBO NABO Елисьео Кастильё и победившего его нокаутом в четвертом раунде.



После победы своего подопечного, Эмануэль пребывал в прекрасном расположении духа и великолепном настроении, поскольку Бенкс, дважды побывавший в нокдауне в первом раунде, не только смог выстоять, но и переломить ход поединка, благодаря мудрости и таланту Эмануэля, сумевшего вернуть Джонатану уверенность в себе и своих силах.



Уже после поединка, перед тем, как Эмануэль собирался отправиться в свой родной Детройт, ему задали несколько вопросов, касающихся будущего поединка Владимира, а также узнали его мнение о возможном возвращении Виталия. Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.



Эмануэль, что вы нам можете рассказать о поединке Владимира, который он должен провести 11 ноября в «Madison Square Garden»?



Насколько я знаю, переговоры между Владимиром и Шаннонм Бриггсом близки к завершению. Так что, с большой долей вероятности, можно говорить о том, что 11 ноября Владимир проведет добровольную защиту титула чемпиона мира по версии IBF именно против Бриггса.



Что вы можете сказать нам о Шанноне Бриггсе?



Из всех супертяжей мира, Шаннон все еще остается самым опасным, особенно если говорить о первых двух-трех раундах. В этот отрезок времени, он очень быстр, как в передвижении, так и в своих ударах. Именно в этот период, он очень хорошо может боксировать и наносить очень мощные удары. Он ведет поединок подобно Корри Сандерсу, но только еще более превосходит того в скорости. Он, в первые три раунда, вкладывает все, поскольку не рассчитывает на то, что поединок будет долгим. Все это и делает его опасным именно в первой четверти боя.



Предполагаем, что подготовка Владимира к поединку против Бриггса будет несколько отличаться от других. Вы собираетесь внести изменения в стиль и технику Владимира?



Непременно. Для поединка против Шаннона в подготовительный процесс Владимира будут внесены соответствующие изменения. В последнее время Владимир не проводил поединки против больших парней, подобных Бриггсу. Шаннон, как я уже говорил, будет быстрым и мощным, особенно в своих ударах, в начале боя, поскольку никогда не готовится к длинному поединку. Бриггс ищет ранний нокаут. Это означает только одно, что для любого чемпиона, будь-то Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман или Леннокс Льюис, которого Бриггс смог очень сильно и неприятно достать своими ударами в конце первого раунда, Шаннон очень опасен именно в первых трех раундах.



В поединке против Бриггса, что может быть слабым местом Владимира?



Единственным слабым местом для Владимира, хотя я верю, что он этого не допустит, может стать некоторая его невнимательность. Уровень мастерства Владимира превосходит уровень любого из существующих супертяжей и, единственная проблема может состоять в том, что он может быть не готов к быстрому страту, который ему наверняка предложит Шаннон.

Однако, опыт, полученный Владимиром в его поединке против Корри Сандерса, позволяет мне предполагать, что для Владимира особых проблем с быстрым стартом Шаннона не будет. Владимир знает, что ему делать. Он должен быть внимательным и сосредоточенным.



Любители бокса с нетерпением ждут поединка Олег Маскаев против Хасима Рахмана. Ваш прогноз на этот бой?



Я уверен в том, что Рахман в этом поединке окажется победителем. Он был более активным в последнее время, проводя бои против качественных бойцов. Олег, к сожалению, в последних своих боях не имел качественных соперников, способных оказать ему жесткое сопротивление.

Во время их первого поединка, Рахман проиграл благодаря тому, что не имел достаточного опыта как на любительском, так и на профессиональном ринге. Но теперь, после того, как он провел поединки против бойцов элиты супертяжелого дивизиона, а это Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Девид Туа, Хасим развился в более полноценного бойца, нежели был прежде.



У вас нет желания, чтобы Владимир провел свой поединок сначала с Хасимом Рахманом, а затем с Шенноном Бриггсом?



Безусловно, если бы мы могли влиять на процесс, то Владимир должен был встретиться с Рахманом. Но Хасим имеет обязательства и должен их выполнить.

Для Владимира поединок против Рахмана это больше, чем бой за объединение чемпионских титулов. Хасим должен ответить за те свои слова, которые он сказал в адрес Виталия.



Как вы предполагаете, поединок Владимира против Рахмана вероятен, если не в конце этого года, то в следующем?



Я полагаю, что этот бой непременно произойдет. Владимир сказал, что есть только одна вещь, которую он хочет сделать – объединить в своих руках чемпионские титулы. Его не интересуют поединки против соперников, которые занимают первые и вторые места в рейтингах. Его интересуют объединительные чемпионские поединки. Однако, из-за многочисленных причин, будь-то обязательства перед организацией по версии которой он является чемпионом мира, а также трудностей переговорных процессов, бой за объединения титулов чемпиона мира очень трудно сделать реальным.

Но, наиболее вероятным, является проведение его поединка против чемпиона мира по версии WBC, поскольку этот титул не только является самым престижным в мире профессионального бокса, но и потому, что именно этот чемпионский титул оставил вакантным его старший брат Виталий. Именно поэтому Владимир весьма настойчив в своей цели провести поединок именно за титул чемпиона мира по версии WBC.

Безусловно, что мы могли бы начать переговоры о проведении объединительного поединка против Николая Валуева или Сергея Ляховича. Но… Для Владимира самым важным соперником на сегодняшний день, является Хасим Рахман. А вот самым опасным соперником для Владимира – Шеннон Бриггс. Знаете, я никогда не имел никаких сомнений в том, что Владимир победит Самюэля Питера. И никогда не считал Питера опасным для Владимира. Самюэль медленный и, как оказалось, его удары не настолько сильны и точны. Но Шеннон намного быстрее, мощнее и точнее. На сегодняшний день, именно Бриггс составляет главную опасность в супертяжелом дивизионе.



Что вы можете сказать о том месте, которое, на сегодняшний день, занимает в супертяжелом дивизионе Владимир?



Владимир Кличко, на сегодняшний день, лучший супертяж в мире. В своем классе он один. И, постепенно, он становится наиболее совершенным тяжем, который имеет возможность стать наиболее классным бойцом супертяжелого дивизиона в истории бокса. Это не только потому, что он является большим парнем, но и потому, что он сейчас уже гораздо быстрее многих супертяжей и большинства чемпионов в тяжелом весе.

Владимиру, как никому другому из супертяжей, органично и естественно удается соединить воедино скорость и мощь. Многие из бойцов супертяжелого дивизиона, подобно Али, обладали высокой скоростью, но не очень многие из них, имели возможность сочетать скорость и мощь. Так что Владимир становиться высококлассным бойцом с большой ручной скоростью, несущей быструю и сокрушающую мощь в своих ударах, становится очень быстрым на своих ногах. Владимир может взорваться и атаковать невероятно быстро, как в передвижении по рингу, так и в своих ударах. Но он, также, может быстро отойти. Владимир фактически намного быстрее, чем некоторые бойцы более легких весовых категорий. Все это говорит о том, что Владимир должен стать супертяжем, с именем которого будут ассоциировать эру бокса. В последующие годы он будет выходить в ринг против любого из соперников и побеждать их не только мощно, но и профессионально, не оставляя им и шанса на победу.



Эмануэль, разговаривая с многими экспертами мира бокса, я уже неоднократно слышал слова, в которых они выражали сожаления по поводу ухода Виталия…



Виталий всегда был бойцом, которого недооценивали. В ринге Виталий всегда двигался с одной скоростью, но ему удавалось наносить удары с различной скоростью, чтобы держать своих соперников в страхе. К тому же, его неординарный стиль очень путал его соперников. К тому же, у Виталия есть способность, которую я никогда не видел ни в одном из бойцов – он интуитивно чувствовал момент, когда его соперник собирался наносить удар и успевал или отойти, чтобы нейтрализовать удар, или же, опережал соперника.

Может быть, на первый взгляд, стиль Виталия не является чем-то ярким, но если вы внимательно присмотритесь к его действиям в ринге, то поймете, что они всегда были чрезвычайно эффективными и правильными. Виталий, являясь высокоинтеллектуальным человеком и бойцом, всегда умело использовал свое преимущество в росте, делая задачу для соперника поразить его очень трудной.

Виталий был всегда эффективен, а Владимир более скоординирован и более компактен. Однако они оба одинаково эффективны с своих стилях, которые очень различны.



Вы бы хотели, чтобы Виталий вернулся в бокс?



Да. Если Виталий вернется, он придаст супертяжелому дивизиону интригу. Он все еще является бойцом, поединки которого хотят видеть любители бокса. И любой из поединков Виталия был бы настоящей битвой.

Проблема состоит в том, что Виталий никогда не говорил о том, что его травмы, которые он перенес, имеют начало в его юности, когда он был чемпионом мира в кикбоксинге.

Многие сомневались в том, а действительно ли полученные ими травмы настолько серьезны и почему так много травм его преследуют. Но, сомневающиеся не знали о том, что как много травм у него было. Как-то Виталий, с сожалением, мне сказал: «Эмануэль, я имею куда больше проблем с моими собственными травмами, нежели с моими соперниками». Скажу честно, что я был очень удивлен услышать это. Он не хотел говорить об этом, чтобы люди не подумали, что Виталий ищет какие-либо оправдания.

Но я могу сказать с полной ответственностью, поскольку я видел как Виталий тренируется и готовится к своим поединкам, о том, с какой настойчивостью и терпением Виталий преодолевал боль от тех травм, которые он получил в кикбоксинге на протяжении многих лет и выходил в ринг, чтобы победить.

К тому же, вместо того, чтобы связывать супертяжелый дивизион, Виталий сделал очень благородную вещь, позволив другим бойцам бороться за его титул и никогда не жалел о своем решении. Если бы он не был джентльменом, он не сделал бы этого.

Я уверен, что если Виталий все же решиться на то, чтобы вернуться в большой бокс, он будет одним из самых жестких и опасных соперников. Он вернется не только в бокс, но и к тому, чтобы снова быть чемпионом мира.