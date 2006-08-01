Бой Ибрагимова с Остином будут опротестовывать

Менеджер российского супертяжеловеса Султана Ибрагимова Борис Гринберг намерен опротестовать результат поединка своего подопечного с Рэем Остином, который завершился вничью. По его мнению, Ибрагимов доминировал на ринге весь поединок, а счет судейских записок не отражает положения вещей. "Они выставляли оценки, глядя совершенно в другую сторону, - заявил менеджер. - Все кто был там, понимают, что произошло. Султан выиграл девять или десять раундов… Он огорчен, потому что Султан - честный человек. И ему не нравится быть ограбленным".



Как передает ALLBoxing.ru, этот поединок должен был выявить обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе. Промоутер Ибрагимова Леон Маргулес заявил, что действующий чемпион IBF Владимир Кличко должен будет провести обязательную защиту в феврале-апреле следующего года, и еще есть время для организации повторного поединка между боксерами.



Так как Остин находится в рейтинге IBF выше Ибрагимова, ему досталось 75% от призового фонда в размере 810 тысяч долларов. Гринберг полагает, что промоутер Остина Дон Кинг решил заработать на реванше, и именно поэтому судьи выставили ничейный счет. "Ситуация с Доном Кингом очень сложная, - сказал Гринберг. - Они ограбили нашего боксера. Они решили, что могут заработать на этом много денег, поэтому привели дело к реваншу. Султан понимает, что произошло, и заявил, что готов выйти на ринг в следующем месяце".



Представители Остина, узнавшие об обвинениях Гринберга, утверждают противоположное. Известный супертяжеловес Шэнно Бриггс, который секундировал Остину во время боя, считает, что тот выиграл этот бой. Адвокат Остина Майк Борао утверждает то же. "Я с уважением отношусь к Ибрагимову и его команде, но я не пойму, какой поединок смотрел Гринберг, - заявил Борао. - За исключением шести секунд нокдауна в четвертом раунде, Рэй чисто выиграл раунды со второго по десятый. По моему мнению, Остин чисто выиграл этот бой. Если бы Ибрагимову засчитали еще один нокдаун, то исход поединка был бы совершенно ясен".