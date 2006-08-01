Россиянин и аргентинец будут драться за титул в Киеве

23 сентября в Киеве российский боксер, чемпион мира по версии IBF среди молодежи Заур Байсангуров проведет бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC в весовой категории до 69 кг, сообщает агентство спортивной информации "Весь спорт".



"Этот 12-раундовый поединок станет главным событием турнира, который пройдет в Киеве, - рассказал Александр Красюк, генеральный директор компании National Box Promotion, которая ведет дела Байсангурова. - Байсангуров на профессиональном ринге провел уже 14 поединков, во всех одержал победу, причем в 12 - нокаутом. Его соперником станет 24-летний аргентинец Хавьер Альберто Мамани. Это серьезный боец провел 34 поединка, одержал 28 побед, 16 - нокаутом", передает «Спорт Экспресс».