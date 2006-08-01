«Милан» покупает Рональдинью?

Итальянские СМИ распространили накануне информацию о том, что "Милан" может этим летом приобрести лидера атак "Барселоны" Роналдинью.



Об этом сообщали Tuttosport и Il Corriere Dello Sport. По данным этих изданий, стоимость бразильца должна составить никак не меньше 85,5 миллионов фунтов стерлингов. Как напоминает Channel4, на минувшей неделе глава трансферного отдела миланцев Арьедо Брайда пообещал удивить болельщиков "неожиданным трансфером, которым можно будет гордиться".



При этом испанское издание El Mundo Deportivo считает, что трансфер Роналдинью вполне возможен. Но только в том случае, если "Милан" решится продать еще одного бразильца Кака в мадридский "Реал".