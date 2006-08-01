Цзю ищет мотив для возвращения на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю полагает, что если он решит вернуться на ринг, то сможет привлечь внимание к своей персоне лучших боксеров мира. Россиянин заявил, что он скоро примет решение относительно своего будущего, но он все еще не может найти мотивацию для возвращения на ринг.



"Я знаю, что могу принести пользу боксу. Я все еще пользуюсь популярностью у поклонников этого вида спорта. Знаю, что мои бои интересны, и если я вернусь, люди получат увлекательные шоу, - сказал Цзю на вечере, посвященном принятию его многолетнего тренера Джонни Льюиса в Австралийский зал боксерской славы. - На моем сайте люди пишут мне "давай, хватит тянуть, прими решение". Отвечу им следующее - я не пытаюсь хитрить, я просто не знаю ответа. Я не хочу принять преждевременное решение, а затем через полгода пожалеть о нем", передает «Спорт Экспресс».



По словам Цзю, он не ожидал, что принятие решения о дальнейшей карьере займет столько времени, но эта задержка не означает, что он склоняется к окончательному уходу с ринга. Он добавил, что чувствует в себе достаточно сил для возвращения. "Мне необходимо найти причины, по которым я бы смог вновь заняться этим тяжелым трудом. Я всего добился в боксе, дело не в том, что я хочу завоевать еще один титул. Мне это не нужно, причины лежат где-то глубже", - сказал Цзю.