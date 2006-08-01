Абрамович превратил «Челси» в огромную империю

1 августа 2006, 11:59

Вице-президент российского футбольного союза, депутат Госдумы Сергеем Капковым ответил на ряд вопросов «Спорт Экспресс», в том числе, и о Романе Абрамовиче, которого давно знает.

- Чем вообще объясняется интерес Абрамовича к футболу?

- Конечно, для него теперь это уже нечто большее, чем просто увлечение. Роман Аркадьевич рассказывал, что бывал на футболе и раньше, но за душу игра его не брала. А четыре года назад он оказался на матче Лиги чемпионов "МЮ" - "Реал". Кто не помнит этого фантастического спектакля?! В тот вечер Абрамович и заболел футболом.

- Что для него "Челси"?

- Один из крупных бизнес-проектов. Уверен, это всерьез и надолго. Мне самому любопытно, как дальше там все будет развиваться. Кто-то говорил, что если бы "Челси" в первый же сезон при Абрамовиче завоевал все трофеи, у него, мол, сразу поугас бы интерес к футболу Мне кажется, это заблуждение. Футбол тем и хорош, что новые стимулы можно отыскать всегда. Например, устанавливать рекорды, выигрывая турниры второй раз подряд, третий, пятый...

- Вылет "Челси" от "Барселоны" в Лиге чемпионов стал для Абрамовича ударом?

- "Испанцы были действительно сильнее, - сказал он тогда. - А потому сейчас не так обидно, как год назад, когда уступили "Ливерпулю".

- А у него случайно нет задумки сделать игру своего клуба более зрелищной? Не секрет же, что "Челси" нередко упрекают в излишнем прагматизме.

- Это скорее вопрос к Жозе Моуринью. В его дела Роман Аркадьевич не вмешивается. Тренеру он доверяет. У Моуринью с "Челси" долгосрочный контракт, который, думаю, тот отработает полностью.

- Говорят, характер у португальца непростой...

- Очень непростой. Моуринью считает себя великим тренером и пытается в этом убедить всех остальных. К слову такие люди, как Абрамович и Моуринью, делают рекламу футболу и тем самым развивают его, дают почву для разговоров.

- В то же время многие утверждают, что "Челси" убивает футбол такими колоссальными вложениями, в том числе и в трансферы игроков. Разве можно, к примеру, заплатить за Шевченко такие деньги?

- Еще ни разу не видел, чтобы Роман Аркадьевич делал что-то вне логики. Думаю, и покупка Шевченко в нее как-то вписывается. Да, в премьер-лиге "Челси" уже два года нет равных. А вот в Лиге чемпионов результата по-прежнему нет. Зато он был у "Ливерпуля" и "Барселоны", которые придерживаются иной стратегии... "Челси" превращается в огромную футбольную империю, и сейчас мы становимся свидетелями того, как меняется футбол через нее. Кому-то нравится, кому-то нет, но это такая же данность, как снег зимой.

- Вы давно знаете Абрамовича?

- Да. Я даже был у него заместителем губернатора на Чукотке.

- Тогда вспомните, пожалуйста, "футбольный" этап его биографии. За прошедшее время футбол изменил его как бизнесмена или как человека?

- Не заметил особых изменений. Наоборот, мне кажется, в футболе Абрамович нашел именно то, что совпадает с его характером, внутренним миром. Именно поэтому он так плотно им занимается. Кстати, интерес к футболу у него появился давно. Абрамович лишь искал, в чем его воплотить: как вы помните, до "Челси" он проявлял интерес к покупке российского клуба, в частности ЦСКА. Ездил на матчи армейцев, в том числе и на выездные, присматривался. В итоге выбрал английский футбол как сильнейший в мире, но в России пытается развивать футбольную инфраструктуру.

- Почему Абрамович не любит общаться с прессой?

- Видимо, потому что первый опыт общения с прессой после того, как он попал в публичную жизнь из бизнеса, был негативным. Знаете, как случается в политике? Что бы ты ни говорил, напишут все равно то, что надо. Хотя в принципе к журналистам Абрамович относится хорошо. Как вы помните, мы приглашали группу спортивных журналистов в Лондон, он беседовал с ними.

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