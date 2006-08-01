НХЛ. «Доминатор» возвращается в «Детройт»

Знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Детройт Ред Уингз".



Он уже выступал в составе "Красных крыльев". В 2002 году в составе "Детройта" Гашек стал обладателем Кубка Стэнли, однако в 2003 году из-за травмы провел в регулярном чемпионате только 14 матчей, пропустив остальную часть сезона из-за травмы.



За год 41-летний голкипер получит 750 тысяч долларов, однако эта сумма может быть увеличена до 1,1 миллиона долларов, если "Детройт" выйдет в плей-офф, передает AFP.



"Конечно, он будет основным вратарем команды, если здоровье позволит. Мы считаем его одним из лучших игроков Лиги и верим, что его возвращение окажет позитивное влияние на команду", - заявил генеральный менеджер "Детройта" Кен Холланд, передает «Лента.ru».



За свою карьеру "Доминатор" шесть раз завоевывал "Везина Трофи" – приз, вручаемый лучшему голкиперу НХЛ, а в 1998 году в составе сборной Чехии стал олимпийским чемпионом.