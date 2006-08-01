Легендарный Платини прибыл в Молдову

Сегодня, 1 августа, в Кишинев прибыл легенда французского футбола, ныне член Исполкома ФИФА и УЕФА Мишель Платини.



В программе его визита встреча с президентом Молдавии Владимиром Ворониным, встреча с членами Исполкома федерации футбола Молдавии и посещение построенных в последние годы футбольных объектов - тренировочного центра сборных Молдавии, стадиона кишиневского «Зимбру» и тираспольского спорткомплекса «Шериф», передает «Советский Спорт».



Отметим, что после посещения Молдавии Мишель Платини отправится в Ереван, где будет участвовать в открытии двух стадионов.