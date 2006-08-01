Украинские гребцы завоевали 5 медалей ЧЕ

В Афинах завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов-юниоров и спортсменов молодёжной группы (не старше 23-х лет).



Украинцы завоевали в Афинах 5 наград. Радуют золото и 2 серебра в состязаниях молодёжи, и совсем не радует то, что ни одной награды не смогли завоевать представители украинской байдарки. Все награды в Афинах в копилку нашей сборной завоевали каноисты.



Чемпионами Европы U-23 в состязаниях каноэ-четвёрок на 1000 метров стали одесситы Артём Андреев, Юрий и Александр Исаковы, а также Николай Периг из Ивано-Франковска. Наш квартет показал результат 3:18.263 мин, опередив команды Румынии и Венгрии. Квартет Андреев - Исаков - Исаков - Периг в воскресенье поднимался на пьедестал и во второй раз. На дистанции 500 метров украинцы заняли 2 место. Тройка призёров на этой дистанции выглядит так: 1. белоруссия - 1:37.003, 2. Украина - 1:37.573, 3. Польша - 1:37.669.



Серебряным призёром чемпионата Европы U-23 в состязаниях одиночек стал Валентин Демьяненко. Черкасщанин прошёл 500 метровую дистанцию за 1:51.775 мин.



В состязаниях юниоров серебро и бронзу завоевали Антон Беленький и Борис Сажай. на дистанции 500 метров наши гребцы заняли 2 место, а на 500-метровке херсонско-одесский тандем занял 3 место, передает «Наш спорт».