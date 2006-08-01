Шарапова по деньгам стала круче Бекхэма

Американский гольфист Тайгер Вудс в третий раз подряд возглавил рейтинг-лист самых богатых спортсменов мира, составленный журналом Sports Illustrated. За год он заработал 10,6 миллионов долларов, а еще 87 миллионов ежегодно приносят ему рекламные контракты, сообщает Bloomberg. В прошлом рейтинге доход Вудса составил 86,4 миллиона долларов.



В списке американских спортсменов второе место занял другой гольфист Фил Микельсон, доход которого составил 45,9 миллионов. Следом за ним в американском списке расположились баскетболисты Шакил О'Нил (34 миллиона) и Коби Брайант (33,7 миллиона), а замыкает пятерку самых богатых спортсменов США футболист (американский футбол) Карсон Палмер (31,6 миллион).



Список самых богатых спортсменов остального мира возглавляет семикратный чемпион по "Формуле-1" немец Михаэль Шумахер с годовым доходом в 80 миллионов долларов. В пятерке самых богатых расположились итальянский мотогонщик Валентино Росси (30 миллионов), бразильский футболист Роналдиньо (29,1 миллиона), российская теннисистка Мария Шарапова (25,4 миллиона) и экс-капитан футбольной сборной Англии Дэвид Бекхэм (23 миллиона), передает «Лента.ru».