Абрамович приготовил 30 млн. фунтов на покупку Торреса

Руководство "Челси" готово заплатить 30 миллионов фунтов мадридскому "Атлетико" за трансфер нападающего Фернандо Торреса. По информации Mirror, свой интерес к приобретению форварда сборной Испании выразил лично Роман Абрамовича, которого впечатлила игра талантливого футболиста на чемпионате мира.



Также на испанца претендуют итальянские "Интер" и "Милан", однако предложение англичан выглядит гораздо предпочтительнее. Помимо денежной компенсации "аристократы" готов отдать и нескольких игроков. Ранее, напомним, Фернандо Торрес выразил желание отыграть предстоящий сезон в составе "Атлетико", передает «Спорт Экспресс».