Песня про Зидана возглавила французские хит-парады

Песня, увековечившая удар головой капитана французской сборной Зинедина Зидана в финальной игре ЧМ-2006, занимает лидирующее место во французских хит-парадах.



Композиция "Coup de boul" , что в переводе с французского обозначает "удар головой", записана в карибских ритмах и является юмористической пародией на атаку головой Зинедина Задана на Марко Матерацци в финале чемпионата мира в Германии, сообщает Интернет-сайт австрийского телеканала ОРФ.

Песня "Удар головой", запущенная через Интернет, уже 20 июля была выпущена на французский рынок на CD и занимает сейчас второе место во французских хит-парадах. Операторы мобильной связи также не остались безучастными, и мелодия является сейчас самым популярным рингтоном во Франции.



Песня была записана на следующий день после поражения французской сборной в финальной игре с Италией тремя французскими музыкантами из маленького лейбла La Plage Record, занимающихся преимущественно сочинением музыки для рекламных роликов. В этот же день трое авторов отправили песню по интернету 50 друзьям, которые переслали ее своим знакомым.



Уже на следующий день после финальной игры, в понедельник вечером, песня в припеве со словами " Зидан его ударил" вышла в эфире известной французской радиостанции Skyrock. Через два дня музыкальная компания Warner Music выкупила права на песню. За десять дней с момента выхода CD на рынок уже продано 135 тысяч дисков, передает «РИА«Новости».

Точная фраза, которой Матерацци спровоцировал Зидана на ставший знаменитым удар головой, до сих пор отсается неизвестной для широкой общественности. Международная федерация футбола (ФИФА), проведя расследование, дисквалифицировала завершившего карьеру Зидана на три матча, а Матерацци - на два матча.