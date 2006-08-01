Коул попрощался с «Арсеналом». Его ждут в «Челси»

По информации издания Times, защитник "Арсенала" Эшли Коул сообщил своим партнерам по команде и тренерскому штабу о том, что покинет клуб в ближайшее время.



Футболист подтвердил в беседе с вице-президентом "канониров" Дэвидом Дэйном, что больше хочет играть в другом клубе. Сегодня Коул прибыл в расположение "Арсенала", чтобы уладить все формальности, не упустив при этом возможности попрощаться с некоторыми одноклубниками. Ожидается, что в скором времени будет объявлено о переходе Коула в "Челси". Стоимость сделки оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов, передает «Спорт Экспресс».