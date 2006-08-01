Зелькявичус: Силы «Динамо» и «Металургса» неравны

Руководство латвийского клуба «Металургс» не строит иллюзий по поводу завтрашнего матча с киевским «Динамо» отборочного тура Лиги чемпионов, передает корреспондент «Главреда».



На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Металургса» Беньяминас Зелькявичус сказал: «Сегодня, накануне игры, нашей команде устроили экскурсию по Киеву. Город очень впечатлил – похорошел и стал настоящим европейским. Что касается предстоящего матча, то мы иллюзий не строим – силы команд неравны. «Динамо» значительно выше классом. Но каждый будет выполнять на поле свои задачи. Для нас главное – показать достойную игру и, пользуясь таким случаем, набраться опыта. А у «Динамо», уверен, проблем с выходом в следующий тур не будет».