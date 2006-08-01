«Ювентус» надеется на смягчение приговора

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продолжает надеяться, что ему удастся смягчить приговор суда, вынесенный в июле, и вернуться в серию А национального чемпионата.



С этой целью руководство клуба подало во вторник апелляцию в третью и последнюю инстанцию итальянского спортивного правосудия, передает «РИА«Новости».

Ранее апелляционный суд слегка изменил приговор для этой команды, уменьшив очковый штраф, назначенный судом первой инстанции, с 30 очков до 17.



Ранее апелляцию в суд третьей инстанции подали и руководители "Юве", Антонио Джираудо и Лучано Моджи, по решению суда первой инстанции отстраненные от спортивных дел.