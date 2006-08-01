В Кабардино-Балкарии погиб альпинист

В Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии сорвался и погиб альпинист Скударнов из петербургского альпклуба "Технолог".



Еще одна участница альпсборов Ася Годун получила тяжелые травмы. Для ее транспортировки в Нальчик в горы вылетел вертолет МЧС из Ставрополя, сообщил ИТАР-ТАСС начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского территориального поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС РФ по республике Ахмат Мишаев.



Он уточнил, что "трагедия произошла на горе Уллу-Ауз при прохождении маршрута средней степени сложности".



Мишаев также сообщил, что сегодня при восхождении на гору Дыхтау сорвался и получил травмы альпинист из Самары Веденеев. "Сначала транспортируем раненых альпинистов, а затем тело погибшего", - сказал он.

В спасательных работах наряду со спасателями альплагеря "Безенги" участвуют многочисленные добровольцы. Они вручную спускают раненых на доступную для вертолета площадку на высоте около 3 тысяч метров. Кроме того, группа альпинистов вышла к месту падения тела погибшего в ущелье Думала.