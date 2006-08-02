Украинцы добыли «золото» и рекорд на ЧЕ по плаванию

Украинец Сергей Бреус выиграл золотую медаль на Чемпионате Европы по водным видам спорта и установил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров баттерфляем — 23.41 секунды.

Другой украинский спортсмен Андрей Сердинов на этой дистанции разделил «бронзу» с датчанином Якобом Андкьяером.



Олег Лисогор поднялся на третью ступень пьедестала на стометровке брассом. А первым здесь пришел к финишу россиянин Роман Слуднов. Вторым был норвежец Александа Дале-Оэн.



Дистанцию 100 м на спине также выиграл россиянин Аркадий Вятчанин с европейским рекордом - 53,50. Вторым был австриец Маркус Роган, третьим - грек Аристедис Григориадис.



В соревнованиях среди женщин на дистанции 50 метров баттерфляем шведка первенствовала Тереза Альсхаммар с результатом 26,06 сек., обыгравшая свою соотечественницу, рекордсменку мира на этой дистанции Анну-Карин Каммерлинг, которая заняла второе место на этих соревнованиях. Третье место у голландки Шанталь Грут.



Отметим, что женский финал на 200 м на спине во вторник не состоялся из-за сильного дождя, в связи с этим финальный заплыв в этой дисциплине перенесен на среду, 2 августа.