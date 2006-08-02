Соперником киевского «Динамо» стал «Фенербахче»

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов был сыгран матч, в котором определился соперник киевского «Динамо» на следующий тур.



Как и предполагалось, турецкий «Фенербахче» легко переиграл команду с Фарерских островов «Б-36 Торсхавн». А поскольку итог двух поединков между киевским «Динамо» и лиепайским «Металургсом» ни у кого не вызывает сомнений, то со стопроцентной вероятностью можно заявлять, что в следующем раунде встретятся украинская и турецкая команды.



«Б-36 Торсхавн» (Фарерские острова) - "Фенербахче" (Турция) - 0:5 (0:1)



Голы: Санли, 44 (0:1). Йожгатли, 49 (0:2). Арат, 79 (0:3). Сентюрк, 82 (0:4). Хакиоглу, 90 (0:5).

Первый матч - 0:4



Напомним, что сегодня «Динамо» (Киев) проведет дома ответную встречу с латвийской командой «Металургс». Первый матч киевляне выиграли 4:1.