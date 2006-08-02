Курникову «подозревают» в опасной болезни

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис, удалившаяся от дел в 2002 году и успешно вернувшаяся в большой теннис в начале этого сезона, сообщила, что Анна Курникова, с которой она в паре выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2002 году, предложила ей сыграть в парном разряде на одном из турниров ВТА.



Однако Хингис скептически отнеслась к этому предложению, решив, что Анна находится не в очень хорошей форме. «Она действительно готовится к этому. Однако раньше ее всегда поддерживала мать и большая группа болельщиков, чего сейчас нет. Вы же не можете поиграть одну неделю и вернуться. Надо подходить к этому вопросу более профессионально, - сказала Хингис о Курниковой, которая по традиции приняла участие в турнире World Team Tennis. – Анна должна больше тренироваться. Я не хочу участвовать в турнире и проиграть в первом же круге. Но было бы здорово видеть ее на корте», - сообщает «Рейтер».



Отметим, что последнее время американская пресса обсуждает болезненную худобу Анны Курниковой, подозревая, что та болеет анорексией, передает «Советский Спорт».